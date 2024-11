In biblioteca una giornata dedicata alle famiglie tra letture e giochi

Quella di sabato 16 novembre sarà una giornata ricca di appuntamenti alla biblioteca Contini di Domodossola.

Si inizia alle 10.30 con l’atteso ritorno di “Coccole e filastrocche”, letture interattive per neomamme e bebè da 0 a 36 mesi. L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e si inserisce nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia “Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia”.

Nel pomeriggio, invece, in occasione della giornata mondiale del gioco in biblioteca si tiene “Family Biblio Game”, dedicato alle famiglie, per riscoprire il piacere dei giochi in scatola. L’evento si tiene a partire dalle 14.30 con la collaborazione dello studio specialistico ABC.

“Family Biblio Game” prevede uno spazio baby dedicato ai genitori e ai bimbi dai 3 ai 6 anni, in cui sperimentare giochi pensati per lo sviluppo delle prime competenze accompagnati dagli specialisti in età evolutiva dello Studio ABC, e uno spazio family, per tutta la famiglia, dai 7 ai 99 anni in cui coordinati da un tutor esperto di game training, insieme a un gruppo di piccoli aiutanti, ci si potrà divertire grazie a giochi capaci di offrire sempre nuove occasioni per crescere e imparare.

Per questioni organizzative e per dedicare a tutti i partecipanti la giusta attenzione, sia per gli eventi del mattino che per quelli del pomeriggio, è necessario prenotare telefonando al numero 0324 242232, oppure scrivendo a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.