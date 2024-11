Incidente alla rotonda di via Piave tra un'auto e una bici

Nella serata del 5 novembre scorso, la Polizia locale domese è intervenuta sulla rotatoria tra via Sempione e via Piave per rilevare un incidente che ha coinvolto un’automobile e una bicicletta.

Entrambi i conducenti, sia l'automobilista che il ciclista, sono stati sottoposti al test del tasso alcolemico, dal quale è emerso che il ciclista superava di oltre quattro volte il limite consentito dalla legge.

Inoltre, essendo il ciclista un cittadino extra-UE, si è reso necessario anche il fotosegnalamento obbligatorio, effettuato presso il commissariato di Polizia grazie alla stretta collaborazione tra le forze dell’ordine. Questa misura è stata presa per garantire il pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza e prevenzione, oltre che per favorire un preciso monitoraggio dei soggetti coinvolti in reati.

In conformità all’articolo 186 del Codice della Strada, che punisce la guida in stato di ebbrezza, il veicolo del ciclista è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

La dinamica del sinistro stradale è stata inoltre ripresa dal sistema di videosorveglianza comunale, ancora una volta fondamentale per il buon esito delle indagini condotte dalla Polizia locale domese.