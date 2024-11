Tre ventenni lombardi bloccati sopra Devero, soccorsi dall'elicottero della Finanza VIDEO

A seguito dell’allertamento da parte della Sala operativa dei vigili del fuoco di Verbania, nel pomeriggio di ieri, i finanzieri della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Domodossola e della Sezione Aerea di Varese, sono intervenuti per prestare soccorso a tre giovani ventenni lombardi che, dopo aver pernottato al bivacco Combi e Lanza in Val Buscagna, sopra all’Alpe Devero, erano rimasti bloccati a causa della neve caduta durante la notte.

Privi della necessaria attrezzatura, non riuscendo a discendere sul ripido canale che li avrebbe portati al pian Buscagna e poi alpe Devero chiedevano soccorso tramite il numero unico per le emergenze 112.

Visto l’orario dell’attivazione i soccorritori decidevano di far intervenire l’elicottero della Guardia di Finanza, evitando di procedere appiedati in quanto sarebbe sopraggiunta l’oscurità durante le operazioni di discesa con più rischi, sia per i giovani che per gli stessi operatori.

Grazie quindi all’elicottero AW169 della Sezione Aerea di Varese della Guardia di Finanza i tecnici di elisoccorso del S.A.G.F., imbarcati presso l’avio superficie di Masera hanno raggiunto il bivacco ed hanno provveduto a recuperare tramite verricello i tre giovani trasportandoli a valle dove erano lì presenti anche le squadre di Vigili del Fuoco e del Cnsas

La professionalità, la conoscenza dei luoghi e la sinergia tra tutte le componenti del soccorso hanno, anche questa volta, portato un celere aiuto a chi si è venuto a trovare in difficoltà per non aver pienamente valutato i rischi che si possono correre in alta montagna attrezzandosi di conseguenza.

Come è stato più volte sottolineato dagli addetti al soccorso la montagna va amata, rispettata e soprattutto temuta.

E’ importantissimo infatti pianificare attentamente il tragitto dell’escursione, valutarne le difficoltà, controllare il meteo appena prima di partire ed avere nello zaino la giusta attrezzatura per la stagione e la quota che si intende raggiungere. Diversamente gli imprevisti possono portare a gravi conseguenze e non sempre agli angeli della montagna riesce il miracolo.