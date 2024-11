''In caso di alluvione la zona dei Calami è una trappola''

‘’Ci sono gravi problematiche di evacuazione della zona dei Calami qualora ci fosse l’esondazione del rio Tocetta’’. Tornano alla carica i residenti dei Calami, la zona a ridosso del Toce e percorsa dal rio Tocetta. Area abitata che è andata spesso sott’acqua nel corso delle alluvioni che hanno colpito l’Ossola.

Il 20 settembre scorso hanno scritto all’amministrazione comunale vogognese per segnalare i problemi esistenti in caso di evacuazione del rione.

‘’Via Calami in direzione via Tocetta – scrivevano nella loro lettera – risulta inagibile, in quanto si allaga subito. Stessa situazione al sottopasso ferroviario di via Resiga. L’unica via sicura per una eventuale evacuazione e per il transito dei mezzi di soccorso, essendo leggermente rialzata come altimetria, è la via passerella, che però risulta chiusa con barriere inamovibili nei pressi del campo sportivo comunale. Si segnala inoltre il divieto di accesso in uscita dalla zona campo sportivo in direzione di via Nazionale. L’amministrazione prenda atto di tale situazione di pericolo e adotti gli atti opportuni per provi rimedio, anche in considerazione dell’approssimarsi della stagione e tenendo conto che la zona Calami è abitata da molte persone anziane e sole, ed alcuna anche invalide’’.

Il sindaco Fausto Dotta dice di aver già avuto un contatto con i promotori della richiesta. ''Preso incontrerò anche i dirigenti del Vogogna Calcio - spiega - società con la quale c'è in atto una convenzione per il campo e le aree limitrofe. Convenzione che dovremo rinnovare, pertanto vedremo di far togliere gli ostacoli fissi per metterne altri mobili. Un intervento che faremno noi come Comune''.

Dotta poi ha spiegato che si interverrà anche sul rio Tocetta. L'amministrazione si è interessata anche a questo problema e ha previsto interventi sul piccolo corso d'acqua che, quando sale il Toce, crea però pericoli.