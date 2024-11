A Casa don Gianni l'ultimo appuntamento con “Oltre…La morte tra realtà e rappresentazione”

Si conclude venerdì 15 novembre alle 21.00, a Casa Don Gianni a Domodossola, la rassegna “Oltre…La morte tra realtà e rappresentazione”, organizzata in collaborazione con l’associazione Alternativa A, cooperativa La Bitta e Angeli dell’Hospice Vco, nell’ambito del progetto Pallium.

L’incontro, dal titolo “Ubbikai. La madre muerte”, vede protagonisti Marco Pollarolo, antropologo e cantastorie, e Stefano Giorgi, architetto, artista e performer di live painting.

Ubbikkai in lingua Wolof (Senegal) significa parola, racconto, narrazione. E sono proprio le storie a prendere forma, narrata e visiva, in questa performance: fiabe della tradizione europea, africana e sudamericana che ci parlano, con la saggezza antica del racconto orale, del grande mistero della “madre muerte”. Uno spettacolo lieve e profondo al tempo stesso, in cui vincono la consapevolezza della forza della vita e la speranza che la morte non sia conclusione ma nuovo inizio.