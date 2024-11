Tezeta Abraham presenta "Nostalgia" alla Soms di Domodossola

Il 15 novembre, alle ore 18:30, la scrittrice e attrice Tezeta Abraham sarà ospite a Domodossola per presentare il suo libro d’esordio, Nostalgia, edito da Harper Collins Italia. L’incontro, che si terrà presso lo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso in via Teatro 1, è organizzato dalle associazioni culturali Albatros e 20.01, con la collaborazione della libreria Ubik di Crevoladossola e la partecipazione dell’Associazione Libera.

Tezeta Abraham, nata a Gibuti da genitori etiopi e trasferitasi in Italia all’età di cinque anni, ripercorre nelle pagine di Nostalgia le tappe di una vita intensa e cosmopolita. Dopo un’infanzia trascorsa tra Roma e il collegio delle suore, mentre sua madre lavorava come domestica, Abraham si avvicina al mondo della moda vincendo il concorso “Miss Africa Italia” nel 2002. In seguito, la sua carriera si amplia anche alla televisione e al cinema, dove collabora con registi come Carlo Verdone ed Edoardo Leo, distinguendosi come una delle voci più rappresentative della diversità culturale in Italia.

In Nostalgia - parola che in amarico si traduce “Tezeta” - l’autrice esplora il significato di appartenenza e identità, raccontando il coraggio di una donna in continua ricerca del proprio posto nel mondo. Il memoir è una testimonianza personale, un percorso di riscoperta di sé che risuona come un potente grido di emancipazione e speranza.