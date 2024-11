Un omaggio a Strauss e Dvořák con l'Harmonie Ensemble

Venerdì 15 novembre alle 21,00 l’auditorium della scuola media Floreanini di Domodossola ospita una nuova serata di grande musica: protagonista l'Harmonie Ensemble. L’ingresso è gratuito; l’evento è promosso da Fondazione Paola Angela Ruminelli e Associazione Culturale Mario Ruminelli.

A dirigere i musicisti sarà Alessandro Maria Carnelli, la cui carriera è costellata da prestigiose esperienze in Italia e all'estero: ha tenuto concerti al Musikverein di Vienna, in celebri sale da concerto a Milano, ha diretto l'Ensemble del Teatro Regio di Torino e ha lavorato più volte con l'Orchestra da Camera di Mantova. Ha inciso un cd su Verklärte Nacht di Schönberg con l'Orchestra da Camera di Mantova e sempre a Mantova ha registrato il suo secondo cd, “A Symphony and its Consequences” che ha riscosso successi a livello internazionale. È autore delle monografie su Musorgskij, Čajkovskij, Schönberg e Šostakovič pubblicate da Skira - Il Corriere della Sera e di quella su Verklärte Nacht di Schönberg.

A comporre l'Harmonie Ensemble sono: Silvano Scanziani, Siria Domeniconi (oboe), Marco Rainelli, Stefano Gori (flauto), Simone Margaroli, Gabriele Oglina (clarinetto), Luca Barchi, Lidia Favaretto (fagotto), Milena Savelloni (controfagotto), Davide Citera, Elisa Giovangrandi, Cristina Pini, Gioele Corrado (corno), Sofia Paris (violoncello), Sofia Palmeri (contrabbasso).

Il termine “Harmonie” in Germania identifica un gruppo di strumenti a fiato e, nello specifico, ricorda il nome della formazione che nel 1784 eseguì per la prima volta la Serenata Gran Partita a Vienna. La formazione che si esibirà a Domodossola venerdì 15 novembre è composta da strumenti a fiato, oltre che contrabbasso e violoncello, suonati da musicisti che hanno collaborato e collaborano attualmente con importanti orchestre sia nazionali che internazionali e che possono vantare una solida esperienza di musica da camera. Svolgono, inoltre, un’intensa attività didattica presso le scuole musicali della provincia del Vco e della vicina Lombardia. Il concerto prevede l'esecuzione di Strauss e Dvořák.