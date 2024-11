La poesia bielorussa si svela a Domodossola con Aksana Danilčyk

Sabato 16 novembre, alle ore 16:00, gli amanti della poesia avranno l’opportunità di esplorare l’arte poetica bielorussa insieme alla celebre autrice e traduttrice Aksana Danilčyk. L’evento, ospitato dallo Spazio Contemporaneo della Società Mutuo Soccorso di Domodossola e organizzato dal Circolo della Poesia “Domus” in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso, si propone di immergere i partecipanti nell'universo simbolico e ricco di suggestioni della poesia bielorussa.

Nata a Minsk nel 1970 e laureata in Lettere presso l'Università Statale Bielorussa, Aksana Danilčyk è una figura di spicco nel panorama letterario bielorusso. Oltre alla sua produzione poetica, Danilčyk ha dedicato gran parte della sua carriera alla traduzione di opere italiane in bielorusso, tra cui testi classici come De vulgari eloquentia di Dante Alighieri e I Sepolcri di Ugo Foscolo, rendendo omaggio alla cultura italiana.

Durante l’incontro, l’autrice presenterà la sua raccolta Il canto del ghiaccio, pubblicata nel 2019 da Edizioni Controluce. Il volume, che include testi in lingua italiana e bielorussa, trasporta il lettore in un viaggio intimo tra i ricordi e le emozioni della poetessa. Le poesie riflettono un percorso di vita e un legame profondo con la propria terra, creando un'atmosfera sospesa tra il sogno e la realtà, che ben rappresenta il paesaggio interiore e geografico della Bielorussia.

La serata sarà arricchita dal dialogo con Claudio Barna, esponente del Circolo della Poesia “Domus”, e dalle letture di Maria Grazia Bergamasco. Il tutto sarà accompagnato dalle musiche di Maya Mironova, che aggiungerà un tocco sonoro alle immagini poetiche di Danilčyk.

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sosterrà le attività culturali del Circolo di Poesia “Domus”.