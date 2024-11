Storie di dislessia a Verbania con l'Aid

Che cos'è un Disturbo Specifico dell'Apprendimento, o Dsa? E come è possibile vivere serenamente il percorso scolastico e poi la vita professionale essendo dislessici, disortografici o iperattivi? Lo raccontano in prima persona i ragazzi e le ragazze con Dsa che, nell'ambito del progetto My Story promosso dall'Aid, Associazione Italiana Dislessia, girano l'Italia per condividere esperienze e riflessioni.

My Story farà tappa a Verbania sabato 16 novembre presso presso Villa Giulia, per un evento in programma dalle 14 alle 16.30. Saranno presenti i testimonial Antonio Allegretta e Caterina Facchini del Comitato giovani Aid, che parleranno della propria esperienza. L'obiettivo di My Story e degli appuntamenti come quello di sabato a Verbania è di stimolare positivamente i ragazzi e le ragazze che parteciperanno, attraverso i racconti delle storie individuali dei volontari del Comitato Giovani Aid che dal 2013 attraversano l’Italia per condividere la propria esperienza sulla dislessia con genitori, docenti e, soprattutto, con i propri coetanei.

Un tour che li porta, di volta in volta, in scuole e auditorium di città sempre diverse: grazie alle loro testimonianze, i ragazzi e le ragazze sensibilizzano i più giovani sui disturbi specifici dell’apprendimento, diffondono consapevolezza e promuovono il dialogo. Per informazioni si può contattare il numero 3387564186 - lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 17.30 oppure inviare una email a verbania@aiditalia.org.