Le previsioni meteo per il fine settimana

Tempo stabile ed in prevalenza soleggiato atteso per i prossimi giorni, con foschie e nebbie sulle zone di pianura nelle ore più fredde, localmente persistenti o solo parzialmente in sollevamento sui settori orientali. “Temperature minime sulle pianure ancora questa mattina localmente al di sotto degli 0°C, con associate gelate sparse, in progressivo rialzo da domenica. Domenica - si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - la discesa di una vasta e profonda saccatura polare dalla Scandinavia verso l'Europa centrale determinerà un'intensificazione dei venti sulle creste e nelle vallate alpine”.



SABATO 16 NOVEMBRE 2024

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso; parziale aumento della nuvolosità dalla tarda serata sui settori al confine con la Liguria. Foschie e nebbie nelle ore più fredde, più persistenti sulle pianure orientali.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 3300-3400 m fino al primo pomeriggio, in successivo calo fino ai 3000-3100 m a nord e 3200-3300 m a sud. Venti: deboli o moderati in montagna, occidentali sulle Alpi, da ovest-sudovest sull'Appennino; deboli prevalentemente occidentali in pianura.

Altri fenomeni: locali gelate sulle pianure al primo mattino.



DOMENICA 17 NOVEMBRE 2024



Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso a ridosso dei settori alpini fino agli sbocchi vallivi e pianure adiacenti, più grigio altrove per la presenza di nebbie, foschie e nubi basse in parziale sollevamento nelle ore centrali; transito di velature da metà pomeriggio con addensamenti irregolari sulle creste tra Alpi Graie e Lepontine.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in graduale calo fino ai 2300-2400 m a nord e 2700-2800 m a sud in serata; su valori più bassi, intorno ai 1800-2000 m, sulle zone di alta valle tra Alpi Cozie e Lepontine.

Venti: moderati o localmente forti sulle creste alpine e nelle vallate adiacenti da metà mattinata per l'instaurarsi di condizioni di foehn; moderati meridionali sull'Appennino; deboli prevalentemente occidentali in pianura.