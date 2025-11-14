 / Attualità

Attualità | 14 novembre 2025, 16:03

Bannio Anzino, il distributore di Pontegrande verso la riapertura

Il comune ha ricevuto una proposta da parte di una compagnia privata e conta di far tornare operativo il servizio già da dicembre

Bannio Anzino, il distributore di Pontegrande verso la riapertura

Il comune di Bannio Anzino spera di aprire già dal prossimo dicembre il distributore di carburante di Pontegrande. Il 5 novembre si è tenuta l'asta pubblica per l'aggiudicazione della gestione dell'impianto comunale.

“Una sola domanda ci è pervenuta da parte di una compagnia privata – spiega il sindaco Pierfranco Bonfadini –. L’offerta è stata ritenuta valida e quindi abbiamo deciso di procede con l'affidamento. Offriremo nuovamente questo servizio importante per gli abitanti della Valle e per i turisti”.

Il distributore di carburante,  gestito da una società, era stato chiuso e posto sotto sequestro a giugno 2025 dalla guardia di finanza e dalla dogana a causa del riscontro di carburante non conforme e poi dissequestrato a luglio.

Mary Borri

