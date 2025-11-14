Bannio Anzino, il distributore di Pontegrande verso la riapertura

Il comune di Bannio Anzino spera di aprire già dal prossimo dicembre il distributore di carburante di Pontegrande. Il 5 novembre si è tenuta l'asta pubblica per l'aggiudicazione della gestione dell'impianto comunale.

“Una sola domanda ci è pervenuta da parte di una compagnia privata – spiega il sindaco Pierfranco Bonfadini –. L’offerta è stata ritenuta valida e quindi abbiamo deciso di procede con l'affidamento. Offriremo nuovamente questo servizio importante per gli abitanti della Valle e per i turisti”.

Il distributore di carburante, gestito da una società, era stato chiuso e posto sotto sequestro a giugno 2025 dalla guardia di finanza e dalla dogana a causa del riscontro di carburante non conforme e poi dissequestrato a luglio.