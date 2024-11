Si è spento Aureliano Chiaravallotti, storica voce della radio e tv del Vco

Si è spento all’età di 67 anni, a causa di una malattia, Aureliano Chiaravallotti. Molto conosciuto in tutto il Vco, per molti anni è entrato nelle nostre case tramite la radio e la televisione: è infatti stato, per molti anni, prima la voce di Radio Stereo 2000 e, successivamente, uno dei conduttori del telegiornale di quella che un tempo si chiamava Tele Vco (ora Vco Azzurra Tv).

Il suo impegno per la comunità andava anche oltre i media: insieme ad Angelo Petrulli è infatti stato tra i fondatori dell’associazione Gsh Sempione 82, che ancora oggi accoglie numerosissimi atleti con disabilità.

Chiaravallotti lascia i nipoti David, Simon, Roberto e Monica con le rispettive famiglie. A partire dalla giornata di oggi, 16 novembre, sarà possibile dare un ultimo saluto presso la casa funeraria Mandrini Anchieri di Domodossola (in vicolo Facchinetti). Nella stessa casa funeraria si terranno i funerali, lunedì 18 novembre alle 15.30.