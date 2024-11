Controlli dei carabinieri nel fine settimana: otto patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

I carabinieri del comando provinciale di Verbania, nel corso del fine settimana, durante la normale attività di prevenzione e repressione dei reati e di controllo del territorio, hanno aumentato i controlli alla circolazione stradale al fine di contrastare l’ormai consueto fenomeno degli automobilisti che si mettono alla guida in stato di alterazione psico-fisica per l’abuso di alcool e l’assunzione di sostanze stupefacenti. Sono complessivamente 8 le persone denunciate perché alla guida ubriache tra le quali una si è rifiutata di sottoporsi al drug-test, con altrettante patenti di guida ritirare.

Un automobilista, residente nell’hinterland milanese e colpito dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. è stato fermato dai carabinieri nella zona del Verbano e durante le fasi del controllo il soggetto palesava i sintomi dell’assunzione di sostanze stupefacenti, alla richiesta dei militari di sottoporsi al drug-test si rifiutava, per l’automobilista è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per essersi rifiutato a sottoporsi al test con relativo ritiro della patente di guida e il sequestro amministrativo dell’autovettura.

In Ossola due automobilisti sono stati sorpresi alla guida con tassi alcolemici oltre al triplo del limite consentito, rispettivamente pari a 1,57 g/l e 1,78 g/l; per entrambi oltre alla denuncia penale e al ritiro della patente è stato sequestrato il veicolo.

Altri 4 automobilisti sono stati denunciati perché trovati alla guida delle proprie autovetture con un tasso alcolemico compreso tra lo 0,80 e 1,5, facendo scattare anche per loro la denuncia all’autorità giudiziaria e il ritiro della patente. Un solo automobilista è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico inferiore al 0,80 g/l facendo scattare la segnalazione alla locale Prefettura oltre che al ritiro della patente.

Infine, un soggetto controllato ad Omegna è stato trovato con 2,30 gr di cocaina che deteneva per uso personale, è stato pertanto segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.