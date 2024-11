Controlli straordinari della polizia sulle strade del Vco: dieci sanzioni e una denuncia

Nel corso del fine settimana, la questura di Verbania ha organizzato controlli straordinari del territorio con l'ausilio di due equipaggi del reparto prevenzione crimine di Torino. I controlli sono stati svolti in particolare a Stresa, protagonista di un evento annuale che ha visto la presenza di personalità di governo e di altre istituzioni.

Sono stati effettuati numerosi posti di controllo sulle arterie principali in ingresso e in uscita dalla provincia. Gli agenti della polizia di Stato in servizio di controllo del territorio della questura di Verbania e del commissariato di pubblica sicurezza di Omegna hanno controllato circa 800 persone di cui 80 stranieri e 270 veicoli nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Controllati anche diversi esercizi pubblici della provincia. Sono state elevate più di dieci sanzioni al codice della strada ed è stato denunciato in stato di libertà un uomo per false attestazioni e dichiarazioni al pubblico ufficiale e per mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale del questore del Vco.