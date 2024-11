Blocca il traffico sdraiandosi in strada e aggredisce i carabinieri: arrestato un 47enne a Varzo

I carabinieri della stazione di Varzo hanno tratto in arresto, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, un 47enne del posto.

Nel tardo pomeriggio, l’uomo, in stato di forte alterazione, si era sdraiato sulla strada ostacolando il traffico delle auto in transito e creando una situazione di pericolo per sé stesso, ma anche per gli automobilisti costretti a manovre azzardate per evitarlo. La pattuglia dei carabinieri della locale stazione in servizio perlustrativo nel territorio si è trovata a passare di lì e avvicinandosi al luogo, notando la gincana delle auto, ha visto l’uomo a terra.

Alla vista dei militari il 47enne, che non ha spiegato le ragioni del suo comportamento, si è scagliato contro di loro aggradendoli con calci e pugni. A fatica i due carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo, anche perché la stazza dell’uomo non è indifferente.

Una volta bloccato l’aggressore è intervenuto il personale sanitario che è stato costretto a sedarlo per evitare che potesse ancora ferire qualcuno se non sé stesso.

L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per analoghi reati nonché contro la persona e il patrimonio, è stato così dichiarato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e, dopo una breve permanenza al Dea di Domodossola, è stato accompagnato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida odierna.