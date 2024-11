Musica di tutti i tempi venerdì al Trocadero

Sarà una grande festa, nel tipico stile degli Avanzi di Balera, con tanti amici musicisti giovani e meno giovani. Venerdì 22 novembre al Trocadero di Domodossola si ballerà al ritmo delle più belle canzoni dagli anni Sessanta fino agli anni Novanta, suonate rigorosamente dal vivo.

Ci saranno gli Arcangeli Group, la Gualio's Family al gran completo con alcuni amici, la Tre quarti band, le Bolle di sapone original, così come erano nati trent'anni fa, le Luci dell'Est & Estrovers e anche un gruppo di giovani: "Ci piace che alle nostre serate intervengano anche giovani musicisti - spiega Enrico Costa degli Avanzi di Balera - e accoglieremo volentieri i The Others, il gruppo di giovani nati al liceo Spezia con il cantautore Alberto Valentini. Ospiteremo anche i ragazzi che hanno inciso la canzone “Z'Makana” i cui proventi saranno devoluti a Macugnaga e proprio venerdì sera sarà possibile acquistare la maglietta con la quale scaricare la canzone, che faremo ascoltare proprio al Trocadero".

La serata live proseguirà con la festa per il compleanno di Radio Studio 92 e il dj set con Vincent & Ale e naturalmente tanta musica dance fino a tarda notte. Parte dei proventi della serata - biglietto al costo di 10 euro - saranno devoluti in beneficenza.