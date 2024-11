Natale solidale in Valle Vigezzo

S’intitola “Il regalo solidale” l’iniziativa organizzata da tre associazioni - ovvero Vigezzo ti aiuta, il Comitato di Domodossola della Croce Rossa Italiana e Moto Vigezzo. In cosa consiste? “Puoi donare i tuoi giochi (nuovi o in buono stato) presso il bar Bistrot a Santa Maria Maggiore – spiegano gli organizzatori -. Ti chiediamo di incartarli e di metterci un fiocco blu (maschio) o rosa (femmina) e un numero corrispondente all’età per cui è adatto il giocattolo. Poi i nostri “Babbi Motociclisti”, rombando con le loro moto e apecar, porteranno i regali al Mulino di Babbo Natale a Sasseglio sabato 30 novembre alle 16.00. Come verranno distribuiti? Il 30 novembre la Cri prenderà in carico tutti i doni e li ridistribuirà ai bambini del nostro territorio in collaborazione con altre strutture solidali attive nella nostra provincia. Così a Natale, sotto l’albero, per ogni bambino non mancherà un sorriso”. Per informazioni: 351.5658772.