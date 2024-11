In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Auser Domodossola organizza, per domenica 24 novembre alle 20.30 al teatro del collegio Rosmini, lo spettacolo “Le cattive poesie e la voglia di amare”.

Lo spettacolo è presentato dalla compagnia I Saltatempo ed è scritto e diretto da Tiziana Zaccaria. In scena gli attori Chiara Sulis, Paola Rossetti e Tiziana Zaccaria.