A Crevoladossola un pomeriggio di iniziative contro la violenza sulle donne

Sabato 23 novembre si tengono, all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola, una serie di iniziative organizzate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Il primo appuntamento è in programma alle 16.00: un momento creativo con l’associazione Casa Alice, per creare insieme un album pop up collettivo. Alle 16.45, poi, la presentazione del libro “Io sono quella ragazza” di Ilaria Tani. A seguire un concerto del coro Gaudium, diretto da Delfina Morellini.