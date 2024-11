Inaugurata una 'stanza rosa' alla caserma dei carabinieri di Domo

Nel pomeriggio di oggi 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, si è svolta presso la Compagnia Carabinieri di Domodossola la cerimonia di inaugurazione di “Una Stanza tutta per Sé”, finanziata e realizzata da Soroptimist International d’Italia – Club del Verbano.

All’evento sono intervenuti per la Prefettura la dott.ssa Stefania Meraviglia, la presidente Nazionale di Soroptimist, dott.ssa Adriana Macchi, il questore di Verbania, dott. Giancarlo Conte, il Comandante provinciale Carabinieri di Verbania, Col. Domenico Baldassarre, il pubblico ministero Dott.ssa Laura Carrera ed altre autorità del territorio, che hanno illustrato il progetto ed affrontato la tematica della violenza di genere, sulla base delle specifiche competenze istituzionali. La stanza presso la caserma di Domodossola, che è la prima nell’Ossola, si aggiunge alle altre 275 già attive in Italia, nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé”, che rappresenta un’aula di ascolto riservata a donne, minori o vittime che hanno subito violenza, con la finalità di sostenerle nel delicato momento della denuncia di violenze e abusi, in un ambiente protetto che trasmetta accoglienza, riservatezza ed attenzione. Nel corso della cerimonia il Club del Verbano di Soroptimist ha donato anche un “kit informatico audio-video portatile” alla Stazione Carabinieri di Domodossola, quale ausilio tecnico per le indagini in materia di “codice rosso”. Proprio sul tema della lotta alla violenza di genere l’attività di contrasto istituzionale condotta l’Arma dei Carabinieri è risultata particolarmente significativa in provincia.

Per quanto concerne, infatti, i principali reati relativi al “codice rosso” quali maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenze sessuali, dall’inizio dell’anno sono state denunciate 51 persone mentre 16 sono quelle arrestate, 29 i codici rossi attivati a seguito di denunce sporte presso i presidi dell’Arma presenti su tutto il territorio del VCO, dati questi in notevole aumento rispetto lo stesso periodo dello scorso anno.

Altro momento significativo dell’evento è stato la presentazione di un progetto, che vede coinvolti anche l’Ufficio Scolastico provinciale e la Società cooperativa “Pediacoop H24”, e che prevede la realizzazione di un “Violenzometro”, segnalibro in cartoncino, che sarà poi distribuito agli studenti delle scuole superiori della provincia, con indicazioni e consigli per una maggior consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere. Al termine della cerimonia, dopo il taglio del nastro, la caserma di Domodossola è stata illuminata di arancione nell’ambito della Campagna internazionale “Orange the World”.