Pallavolo, quarta vittoria consecutiva per la Pediacoop H24 Domo

La PediacoopH24 Domo cala il poker e, nella settima giornata di campionato, guadagna la quarta vittoria consecutiva, questa volta ai danni del Volley Novara, avversaria storica della compagine domese e protagonista lo scorso anno di una bella lotta sportiva per la vittoria del campionato.

Il match andato in scena ieri, domenica 24, è stato in realtà a senso unico e ha evidenziato una netta superiorità della compagine ossolana che ha condotto l’incontro dal primo all’ultimo punto, senza mai dare l’opportunità ai gaudenziani di entrare in partita ed impensierire i padroni di casa.I parziali la dicono lunga sull’andamento del match: 25-17, 25-15, 25-20; Domo dal canto suo ha disputato una delle migliori prestazioni da inizio anno e ha confermato la crescita nella fluidità di gioco.

Coach Nardin parte nel primo set con tanti Under 19 M in campo e cioè con Saclusa in regia opposto a Borgnis, centrali Sirocchi e Maiello, schiacciatori De Grandis e Piroia, libero Turci (media età del sestetto di partenza ben inferiore ai 23 anni).La squadra gioca bene fin dai primi punti, è efficacie al servizio, difende e contrattacca con facilità. Nel corso del set Nardin effettua il doppio cambio sulla diagonale opposto-palleggiatore con in campo quindi Boschi e Pennati. I cambi danno un’ulteriore accelerata e Domo chiude con un + 8. Copione identico nel secondo set che finisce con uno scarto addirittura maggiore (+ 10).

Nell’ultimo parziale Novara prova a dare tutto e mette un po’ più di apprensione ai domesi. A causa di un piccolo risentimento fisico per Maiello A. entra in campo Iaria (bene subito con un muro e un attacco messo a terra), poi De Vito per Piroia e Brusa Restelletti su Sirocchi. Il solito De Grandis, ormai sempre più leader di questa squadra, trascina i suoi nuovamente ad un + 5 sugli ospiti. Chiude il match Pennati con una bomba da posto 2. Ora si entra in un mese decisivo per Domodossola in quanto da qui a Natale gli ossolani saranno impegnati in due scontri diretti e lo stesso succederà alle squadre del gruppo di testa. Sarà fondamentale quindi non lasciare punti indietro. Attenzione massima quindi già a partire da sabato 30 in casa del giovane Vercelli.