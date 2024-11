Lascia la casa della ex e le sottrae l'auto: denunciato per appropriazione indebita

I carabinieri della stazione di Domodossola hanno denunciato un 39enne originario di Roma per appropriazione indebita di una autovettura. Gli accertamenti sono iniziati dopo che la parte offesa, una donna ossolana, aveva sporto denuncia ai carabinieri per l’appropriazione indebita della sua automobile. Di fatto i due avevano avuto una relazione sentimentale sino alla scorsa estate, ma alla fine della relazione l’uomo aveva lasciato la casa della donna per ritornare nella capitale, portandosi via però l’auto intestata alla stessa.

Lei aveva tentato in più occasioni di contattarlo per riavere l’auto ma, invece, le erano arrivati, in quanto obbligata in solido, diversi verbali di violazione al codice della strada proprio dalle zone compatibili con la residenza romana dell’uomo. Da qui la decisione di denunciare l’ex per appropriazione indebita per tornare di nuovo in possesso del bene sottratto dall’uomo che, in questo momento, si trova ristretto in carcere per altri motivi.