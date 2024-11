'Dicembre Insieme' a Domodossola: un mese di eventi per vivere la magia del Natale

La magia del Natale è pronta ad invadere Domodossola grazie a “Dicembre Insieme”, un ricco programma di eventi presentato questo pomeriggio dalla Pro Loco.

Vanda Cecchetti, presidente dell’associazione, ha raccontato con entusiasmo il significato di questa iniziativa: "Questo calendario è frutto dei legami che la Pro Loco ha costruito in due anni di attività. Ogni evento è pensato per coinvolgere la comunità e regalare momenti speciali a grandi e piccoli."

Si inizia questo weekend con "La magia del Natale alla Torretta", che per l'occasione, si trasformerà nella casa di Babbo Natale in collaborazione con il Lions Club - "È un piacere aprire questo luogo simbolico della città per i più piccoli, felici di valorizzare questo edificio storico" ha aggiunto Cecchetti.

Il mercatini di Natale saranno il momento centrale del programma che si terranno il 14 e il 15 dicembre tra le vie del centro storico e che promette di attrarre domesi e turisti, con bancarelle di artigianato, prelibatezze locali e un’atmosfera unica.

Non mancherà l’arte, con una mostra curata da Massimo Stringara dedicata alla Domodossola antica, che resterà aperta fino al 12 gennaio al Caveau Domocentro. Il 13 dicembre, il Collegio Rosmini ospiterà la presentazione del libro "Passi silenziosi nel bosco" di Nicola Magrin, Cristina Taverna e Marco Steiner. In serata, l’atmosfera natalizia prenderà vita con la rappresentazione teatrale de "Il canto di Natale" di Charles Dickens, a cura della Compagniadellozio.

La musica sarà protagonista assoluta di molte serate, con concerti che spaziano dal rinascimento al classico. Il 14 dicembre, il Santuario della Madonna della Neve accoglierà il Concerto per l’Avvento con Convivio Rinascimentale e la Camerata Strumentale San Quirico, mentre nella Chiesa Collegiata risuoneranno le note del Concerto di Natale del Civico Corpo Musicale. Il 15 dicembre, la Chiesa Collegiata ospiterà il concerto "Gloria", eseguito dai Cameristi della Scala e dal Gruppo Corale Ad Astra. Sabato 21 dicembre, nel giorno del Solstizio d'inverno ci sarà l'apertura del Tempietto Lepontico a cura della Pro Loco di Montecrestese.

Un momento speciale sarà la vigilia di Natale, quando, sotto i Portici del Teatro Galletti, alle 17.30, il Coro Gaudium e il Coro Seo Cai accompagneranno gli auguri alla città, un appuntamento che si rinnova per il quarto anno consecutivo. Il calendario culminerà il 28 dicembre con la solenne esecuzione della "Petite Messe Solennelle" di Gioachino Rossini, a cura della Fondazione e dell’Associazione Ruminelli.