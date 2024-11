I giovani della Croce Rossa raccolgono i regali solidali per "Il mulino di Babbo Natale"

Il gruppo giovani e l'area sociale del comitato di Domodossola della Croce Rossa Italiana collaborano con l'associazione "Gli amici di Sasseglio" per la raccolta dei doni che saranno distribuiti alla manifestazione "Il Mulino di Babbo Natale", in programma sabato 30 novembre a Druogno.

I giovani della Croce Rossa di Domodossola organizzeranno la distribuzione dei regali, che saranno consegnati dai Babbi Natale in moto del territorio in occasione della manifestazione che si terrà nella frazione di Sasseglio. Chiunque potrà partecipare alla raccolta del regalo solidale e portare al bar Bistrot di Santa Maria Maggiore un giocattolo nuovo o in buono stato, impacchettato con un fiocco rosa o blu a seconda che sia destinato a una bambina o a un bambino.