Viola il divieto di avvicinamento all'ex: arrestata una 31enne cusiana

I carabinieri della stazione di Crevoladossola hanno tratto in arresto in flagranza di reato una donna 31enne domiciliata nel Cusio per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla parte offesa disposto dal Tribunale di Verbania.

Nella tarda mattinata di ieri, infatti, una pattuglia di carabinieri in servizio perlustrativo nel vigezzino, transitando nei pressi di una abitazione notava la presenza di due persone, un uomo ed una donna, che stavano discutendo animatamente tra loro. Al passaggio dei militari l’uomo richiamava la loro attenzione facendo cenno di fermarsi. I carabinieri riconoscevano nella coppia persone già note, in quanto la donna era stata già denunciata dall’ex convivente e sottoposta ad allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento allo stesso.

Alla presenza dei militari l’uomo dichiarava non solo che la stessa lo aveva contattato più volte in giornata al cellulare, ma che aveva trovato la donna nella sua proprietà. La stessa infatti aveva scavalcato la recinzione entrando in un magazzino attiguo all’abitazione. Una volta sorpresa dall’uomo era uscita dalla proprietà solo dopo le sue insistenze, continuando la discussione sino all’arrivo dei carabinieri. La donna, in evidente stato di alterazione da assunzione di alcolici, alla presenza dei militari inveiva contro l’uomo rifiutandosi di voler lasciare la proprietà.

A questo punto i carabinieri accompagnavano la donna presso la caserma di Crevoladossola dove stante la flagranza di reato, la dichiaravano in arresto sottoponendola, su disposizione dell’autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.