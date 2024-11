"Aspettando la magia del Natale": un weekend speciale alla Torretta di Domodossola

La magia del Natale si avvicina a Domodossola con un evento speciale dedicato a tutta la famiglia. Domani, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, dalle 14:30 alle 17:45, la Torretta sarà il cuore pulsante delle feste con "Aspettando la Magia del Natale".

Babbo Natale farà una sosta alla Torretta per incontrare i bambini, ricevere le loro letterine piene di desideri e affidarli alla suggestiva “posta celeste”. Oltre a questo momento emozionante, l’evento offrirà un’atmosfera calorosa con cioccolata calda, biscotti, panettone, musica, balli, canti, favole e i simpatici folletti del Natale, pronti a stupire con giochi e sorprese.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Domodossola in collaborazione con il Lions Club di Domodossola. Vanda Cecchetti, presidente della Pro Loco, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Siamo contenti di aprire la Torretta ai cittadini grazie al Lions Club. È un edificio storico che merita di essere valorizzato e, per tutto dicembre, sarà accompagnato dalle luci natalizie." - "Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto in beneficenza" - chiude Cecchetti.