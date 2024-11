Due serate di eventi a Pallanzeno

La Pro Loco di Pallanzeno organizza due serate per il fine settimana. Venerdì 29 novembre nel salone dell’oratorio va in scena, con la collaborazione degli allievi della Filarmonica di Villadossola, lo spettacolo “Tutti i colori della vita. Fiaba in musica e altri contributi”. Appuntamento alle 20.30, con ingresso libero.

Sabato 30 novembre, poi il locale del centro sociale ospita “Novembeer fest”. Una serata di festa, a partire dalle 20.00, con una cena per grandi e piccini seguita da un dj set di dj Miao. La cena, al costo di 25 euro bevande escluse (10 euro per i bambini) prevede risotto alla zucca e salsiccia, stinco e wurstel, crauti, peperonata e strudel. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 347 9261422.