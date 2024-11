Santa Barbara nella miniera del Taglione ad Antrona

Sabato 30 novembre, alle ore 10.30, si terrà la funzione religiosa in occasione della festività di Santa Barbara, patrona dei minatori, presso la Miniera del Taglione nel comune di Antrona Schieranco. L'evento, organizzato per ricordare i defunti minatori che hanno lavorato nelle miniere della Valle Antrona, celebrerà il sacrificio e il coraggio di chi, ogni giorno, affrontava pericoli gravi per il sostentamento delle proprie famiglie.

Santa Barbara è invocata in particolar modo da chi è esposto ai pericoli di morte improvvisa, come i minatori di un tempo, che utilizzavano polvere da sparo ed esplosivi. La celebrazione sarà officiata da Don Massimo Bottarel e avrà luogo all'aperto, nel piazzale esterno della miniera (non all'interno della galleria).

Per raggiungere la Miniera del Taglione i partecipanti percorreranno a piedi un sentiero di circa 30 minuti, partendo dalla frazione Prabernardo di Antrona. La partenza avverrà alle ore 10 dal parcheggio della frazione, dove le guide accompagneranno i partecipanti fino al sito minerario.

In caso di maltempo, la funzione si svolgerà presso la Chiesa di S. Pietro in frazione San Pietro di Antrona Schieranco, con il ritrovo direttamente presso l’edificio religioso alle 10.30.