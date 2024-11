Promozione, il Feriolo sulla strada della capolista Juve Domo

Dopo avere riconquistato la vetta domenica scorsa, andando a vincere ad Arona, la Juve Domo vuole ora mantenere la sua posizione privilegiata in classifica. Per farlo dovrà necessariamente battere il Feriolo, in quello che è un vero e proprio testa-coda, dato che i gialloblù occupano l’ultimo posto della graduatoria insieme a Ornavassese e Union Novara. Sembra una partita scontata ma non lo sarà, i lacuali nel turno precedente hanno fermato il Cossato, e il cambio di allenatore, con Porcu che è subentrato a Pissardo, potrebbe avere dato la scossa tanto attesa dal DS Tamborini. Inoltre la Juve Domo ha fin qui palesato qualche difficoltà al “Curotti”, dove ha perso qualche punto: per i ragazzi di Nino un match da non sottovalutare.

Torna in campo l’Omegna, dopo la sosta forzata di sette giorni fa. Il nuovo allenatore Antonello Foti, il terzo di questa tribolata stagione rossonera, esordirà sul campo della Union Novara, in quella che è già una vera e propria sfida salvezza: i novaresi occupano infatti l’ultima piazza, tre punti sotto i nigoglini, e per entrambe fare punti sarà fondamentale. Si affrontano i due peggiori attacchi del girone, se si esclude l’Ornavassese, per l’Omegna sarà fondamentalmente recuperare un po’ di verve in fase offensiva.

Non sta meglio l’Ornavassese, a sua volta reduce dal rinvio di settimana scorsa, ora chiamata a fare punti sul difficile campo di Gattinara. I vignaioli sono in serie positiva da sei turni e si trovano alle soglie della zona playoff, i ragazzi di Fusè hanno raccolto un solo punto nelle ultime otto partite, hanno il peggior attacco e la seconda peggior difesa del girone. Guardando ai numeri non ci sarebbe storia, ma i neri vogliono iniziare al meglio un mese di dicembre che sarà molto intenso e probabilmente decisivo per la loro permanenza in Promozione.

Le partite:

Città Di Cossato - Dufour Varallo; Orizzonti Canavese - Arona; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Montanaro; Fulgor Chiavazzese RV - Ivrea; Gattinara - Ornavassese; Juventus Domo - Feriolo; Union Novara - Omegna; Virtus Vercelli - Cameri