Furto sul treno Domodossola-Milano: denunciato un 21enne VIDEO

I carabinieri della stazione di Domodossola hanno denunciato un 20enne di nazionalità straniera e residente in Ossola per il furto di una borsetta commesso sul treno che percorreva la tratta tra Milano e Domodossola. Gli accertamenti sono iniziati dopo che la giovane vittima presentava la denuncia alla stazione carabinieri di Domodossola, riferendo che una volta giunta alla stazione ferroviaria di Domodossola si accorgeva che durante il tragitto qualcuno, approfittando del fatto che lei dormisse, si era impossessato della borsetta contenente vari documenti e la somma di 80,00 euro.

Una volta raccolta la denuncia, l’arma domese ha immediatamente condotto tutti gli accertamenti necessari per individuare il responsabile. Sono state acquisite immediatamente le immagini dell’impianto di videosorveglianza presente sul convoglio ferroviario nel quale si trovava la donna, grazie all’analisi delle quali i militari hanno estrapolato il momento in cui un giovane uomo, con a seguito un cane di razza rottweiler, si avvicinava alla donna che dormiva sulla sua seduta, proprio mentre il treno stava rallentando in prossimità della fermata di Stresa, si impossessava della borsetta e usciva immediatamente.

Proprio analizzando le immagini i militari sono riusciti a identificare immediatamente l’uomo, sia perché già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, ma anche perché riconosciuto proprio per la presenza del cane, ritratto nelle immagini di videosorveglianza, che i carabinieri conoscono essere di proprietà dell’uomo anche per i contenuti condivisi sui suoi profili social. Per il 20enne, tradito dal complice a “quattro zampe” è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e dovrà rispondere di furto aggravato.