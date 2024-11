Una giornata dedicata ai Lego con il "Crevola Brick Fest"

È in programma per domenica 1° dicembre all’Ossola Outdoor Center una giornata dedicata ai Lego, passione che da sempre accomuna grandi e piccini. Vco Bricks, associazione di appassionati di Lego della provincia nata alcuni anni fa, organizza infatti il “Crevola Brick Fest 2024”, con laboratori e un’area dedicata alla costruzione. L’evento, che si svolge dalle 11.00 alle 18.00, prevede anche un’area espositiva in cui sarà possibile ammirare alcune creazioni Lego che riproducono alcuni luoghi simbolo dell’Ossola: dalla croce del Sacro Monte Calvario alla Torretta medievale, dalla cascata del Toce alla celeberrima “D” di Domodossola.