Basket, sfide importanti per Findomo Pediacooph24 e Paracchini Expo Foma

Impegni sulla carta abbordabili per Findomo Pediacooph24 e Paracchini Expo Foma nella domenica di Dr1. I granata affrontato Lettera Ivrea, mentre i rossoverdi saranno ospiti del Golden River Rivarolo. “Il successo nel recupero a Borgomanero - così il presidente della Cestistica Nicola Guerra - ci ha dato slancio e fiducia ulteriori. Stiamo facendo benissimo in un campionato massacrante, dove si gioca tanto: l'obiettivo è rimanere il più in alto possibile e per farlo sappiamo che sono vietati passi falsi o inciampi contro squadre sulla carta meno attrezzate. Mi auguro anche che ci sia un bel sostegno al Pala Raccagni: i ragazzi lo meriterebbero".

Omegna invece di scena nel torinese: “La crescita definitiva di questo gruppo - evidenzia coach Verri - passa anche, o forse soprattutto, da qualche colpo esterno. Mi aspetto che la squadra dimostri di volere la vittoria fin dalla palla a due: l'atteggiamento viene prima di tutto e può darci sicurezza e tranquillità”.