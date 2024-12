Beura Cardezza, dopo 34 anni di attività l'Aib si avvia allo scioglimento

Dopo 34 anni di attività, la squadra Aib di Beura Cardezza si avvia allo scioglimento. Al primo dicembre i volontari parteciperanno alla festa di Santa Barbara in occasione dell'evento organizzato dalla squadra Aib di Domodossola, che segna anche l'inizio dei festeggiamenti dei 50 anni del gruppo domese. Per la squadra di Beura sarà l’ultima uscita ufficiale: sono infatti già in corso le pratiche burocratiche per lo scioglimento.

Le cause sono diverse: i raggiunti limiti di età del caposquadra, la mancanza di una persona disposta a sostituirlo e anche l'assenza di nuovi giovani disposti ad entrare a far parte della squadra. Il caposquadra Silverio Falcioni, con il compimento degli 80 anni di età, non può più ricoprire questo ruolo e nessuno dei componenti del gruppo è disposto a ricoprire l'incarico. Inoltre, con le dimissioni anche del segretario Carlo Fantoni il numero dei volontari si assottiglia e non è sufficiente a tenere in vita il gruppo.

A Beura si è tenuta di recente la riunione tra gli otto componenti rimasti e l'ispettore provinciale Aib Raul Bassi per iniziare il percorso che porterà allo scioglimento entro l'anno.

La squadra Aib di Beura era nata nel 1990: primo caposquadra era stato Angelo Pellegrini, a lui è succeduto 2003 Silverio Falcioni. “Sono stati anni di lavoro per la prevenzione e il contrasto di incendi boschivi, alluvioni e altre calamità naturali - dice Silverio Falcioni - e in supporto agli enti in occasione di manifestazioni in tutta l'Ossola e non solo. Siamo intervenuti anche in occasione del terremoto in Abruzzo e in Emilia-Romagna. Abbiamo svolto l’attività con spirito di abnegazione per renderci utili alla comunità. Uno spirito – prosegue - che purtroppo i giovani non hanno più. I componenti del gruppo, se si esclude qualcuno, hanno tutti un'età avanzata e non hanno più l'agilità necessaria per intervenire nelle varie emergenze. Nella nostra situazione purtroppo sono anche altri gruppi nella provincia”.