Incontro a Trontano con il dottor Audo per parlare di cuore e covid

Un incontro per parlare di cuore e covid, in cui il dottor Andrea Audo incontrerà la popolazione e illustrerà le conseguenze di questa malattia sul nostro organismo: s'inaugura così, con un incontro scientifico, il calendario degli eventi di dicembre a Trontano. L'appuntamento è in programma venerdì 6 dicembre alle ore 20.00 presso il salone dell'area feste. Si tratta di una serata informativa aperta a tutta la popolazione.

Domenica 15 dicembre è in programma invece il trekking "Antichi mestieri alle porte della Val Grande" organizzato da Controvento. Si tratta di un tour da Masera a Trontano alla scoperta dei mestieri del passato: mulini, torchio, lavatoio e storie di una volta. Sempre domenica 15 dicembre i Mulini del Rio Graglia saranno aperti e visitabili.

Sabato 21 dicembre è in programma la cena dei coscritti delle leve 1997-1998-1999 mentre martedì 24 dicembre si festeggerà la vigilia con una fiaccolata e i canti di Natale tra le vie del paese a partire dalle 20.00. Alle ore 22.00 la messa accompagnata dalla corale parrocchiale, rappresentazione della natività seguita dalle donne del gruppo Folk e distribuzione del pane benedetto. Per concludere scambio degli auguri al salone con vin brulè e panettone.

Per tutto il mese sarà possibile visitare i presepi di Trontano.