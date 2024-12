Terza Categoria: ribaltone in vetta, cadono Virtus Crusinallo e Pregliese

Cambia tutto in vetta al campionato di Terza Categoria: sconfitte per Virtus Crusinallo e Pregliese, che cedono lo scettro del comando a un’altra coppia, formata da Armeno e San Maurizio. Proprio i verdi cusiani hanno inflitto un pesante 4-0 alla Pregliese di Lipari, che incappa nella classica giornata storta: dopo una buona prima mezzora di gioco, gli ossolani vanno sotto a causa dell’autorete di Ouadi Abd Elali, e subiscono il secondo gol poco dopo per un altro errore difensivo. In apertura di ripresa il colpo decisivo alle speranze gialloverdi: rosso diretto a Perna per fallo di reazione, e padroni di casa che arrotondano il punteggio nel finale.

Più inaspettata la sconfitta della Virtus Crusinallo, che cede 1-2 alla Libertas Vaprio sul proprio terreno: ai biancoazzurri non basta la rete di Baya.

Sta invece risalendo con forza la Mergozzese di Pascale, che rifila ben dieci reti al malcapitato Verbania Olympia. Gli ossolani agganciano così la terza piazza, a soli due punti dalle due battistrada, tornando in piena corsa per la vittoria finale.

Riscatto del Montecrestese nella sfida interna con il Meina: gli uomini di Daoro vanno a segno con Savoia, Quolibetti e Bariletta, finisce 3-1.

Risultati:

Valsessera - Armeno 1 - 2; San Maurizio - Pregliese 4 - 0; Montecrestese - Meina 3 - 1; Virtus Crusinallo - Libertas Vaprio 1 - 2; Soccer Gattico Veruno - Oleggio Castello 0 - 3; Verbania Olympia - Mergozzese 2 - 10

Classifica:

Armeno, San Maurizio 19 - Pregliese, Virtus Crusinallo, Mergozzese 17 - Oleggio Castello 14 - Montecrestese, Libertas Vaprio 13 - Valsessera 11 - Meina 10 - Soccer Gattico Veruno 6 - Verbania Olympia 3