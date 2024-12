Vandali al teatro La Fabbrica: identificati 6 minorenni

Sono stati tutti identificati dai carabinieri di Villadossola i 6 giovani minorenni che nel pomeriggio del 9 novembre scorso hanno danneggiato una porta di ingresso del teatro “La Fabbrica” di Villadossola. Erano circa le 16.30 quando un gruppo di adolescenti, credendola deserta, si erano introdotti furtivamente nella struttura, dove invece erano presenti degli addetti per lavori di routine.

Colti di sorpresa, nel darsi alla fuga, i giovani hanno sbattuto violentemente una porta secondaria danneggiandone la struttura e facendo cadere a terra alcune parti. Nella fretta di scappare il gruppo aveva dimenticato una bicicletta che sono tornati a prendere qualche minuto dopo. Probabilmente indispettiti per non essere riusciti a entrare nella struttura, hanno lanciato dei sassi contro la stessa porta da cui pochi minuti prima erano scappati, danneggiandola ulteriormente.

Il gesto non è passato inosservato ad alcuni passanti che si trovavano nelle vicinanze che, con la propria testimonianza ed un filmato girato con un telefonino, hanno fornito elementi importanti ai carabinieri di Villadossola che, a meno di un mese di distanza, sono riusciti a dare un nome a quei volti.

I militari della locale Stazione erano già impegnati nelle indagini volte a identificare i responsabili di una serie di incursioni che nelle ultime settimane hanno colpito alcune strutture comunali, come le scuole medie Bagnolini, visitate due volte, la scuola materna della zona peep, l’istituto Formont e una palestra.

In alcuni casi si è trattato di puri atti vandalici, in altri casi di furti o tentativi di furto, che però hanno creato un certo allarme sociale tra i residenti e le istituzioni locali. I carabinieri precisano che i giovani identificati per il danneggiamento al teatro “La Fabbrica” non sono al momento collegati agli altri episodi ma sono in corso gli accertamenti per identificare i responsabili.