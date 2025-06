A Colloro la Festa della sorgente viva

Sarà un'intera giornata di festa tra arte, laboratori artistici, danza, teatro e molto altro ancora: sabato 28 giugno la frazione di Colloro, nel comune di Premosello Chiovenda, ospiterà la Festa della sorgente Viva, evento conclusivo di un percorso di co-creazione artistica promosso dal Teatro nei Paesi con il sostegno di Comune, Fondazione Vco e la collaborazione del Circolo di Colloro, Pro loco, Pro-natura Vercelli, Valsesia e Vco.

La festa sará la celebrazione del bando "Un'opera di Borgo!" che prevede la realizzazione di otto opere visive per le vie della frazione e il risultato di incontri, laboratori e pratiche condivise con abitanti e artistə, sviluppate attraverso il ciclo di appuntamenti della "Bottega Aperta per Ritrovare".

Al centro dell'iniziativa sará la sorgente, intesa non solo come elemento naturale ma come simbolo di rinascita, appartenenza e creatività collettiva. Teatro, canto, danza, poesia, arte visiva e pratiche partecipative saranno gli strumenti per esplorarla.

Alle 15 di sabato aprirà il Museo a Cielo con la realizzazione di murales e performance di live painting. Vi sarà poi il dialogo interculturale tra Alpi e Ande con Elena Nerea Carta e Felipe Pedraza, esperti italo-colombiani e Paola Emma Botta referente del progetto "Acqua Sorgente". Vi sarà anche un approfondimento sulle sorgenti nel mondo e la rigenerazione della comunità.

Alle 16 appuntamento per i più piccoli con "Risorgere sotto albero: storie per tutti" e alle 18 invece vi sarà la processione laica per le vie del paese tra poesia, canto, danze e racconti con l'accompagnamento musicale di Viouloun d'Amoun dalle Valli Occitane del Piemonte.

Dopo la cena conviviale vi sarà un momento musicale con Lorenzo Dilavello, chitarra e voce, Matteo Ralici, basso e Igor Congedo, violino suoni, parole e memoria viva. Tutti gli eventi sono a partecipazione libera e gratuita.