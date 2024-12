La prima volta in discoteca per dottor Clown Vco

L'emozione per loro è tantissima e stanno vivendo l'attesa per questa serata con grande trepidazione: i ragazzi con disabilità ospiti di Sacra Famiglia, Anffas, Casa del Sole e del Ciss Ossola venerdì sera varcheranno per la prima volta le porte di una discoteca.

La serata, organizzata e gestita dall'associazione Dottor Clown, si svolgerà venerdì 6 dicembre al Trocadero. L'appello che lanciano dall'associazione è quello di partecipare numerosi già all'apertura del locale, per essere in tanti ad accompagnarli in questa avventura davvero speciale. Con loro si faranno balli di gruppo, trenini, macarene e Gioca Joue.