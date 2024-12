Il comando dei vigili del fuoco in festa per Santa Barbara FOTO

Si è svolta mercoledì 4 dicembre nella sede del comando del Verbano Cusio Ossola la festività di Santa Barbara, protettrice dei vigili del fuoco. Alla presenza del prefetto, delle autorità civili e militari e delle associazioni è stata officiata la santa messa dal parroco don Giovanni Antoniazzi e a seguire il discorso del comandante provinciale dei vigili del fuoco Onofrio Lorusso, che ha evidenziato le capacità tecniche ed umane dei vigili del fuoco che rappresentano un riferimento per i cittadini, in caso di eventi avversi, in un contesto che evolve tecnologicamente e cambia climaticamente in maniera repentina.

Il comandante ha poi parlato dell'attività istituzionale svolta: oltre 2800 interventi di soccorso tecnico urgente. Di rilievo anche l'attività connessa alla prevenzione incendi e ai servizi di vigilanza nei locali si pubblico spettacolo Notevole altresì l'impegno legato formazione di addetti alla gestione dell’emergenza e soprattutto alla diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole.

Dopo aver ricordato i caduti in servizio, sono state consegnate le benemerenze per il lodevole servizio effettuato da vigili del fuoco in servizio e in quiescenza.

Un saggio delle professionalità dei vigili del fuoco nel gestire l'incendio di una bombola di gas e la calata della bandiera italiana dal castello di manovra con tecniche di derivazione speleo-alpine alla presenza delle autorità hanno concluso la mattinata.