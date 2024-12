Presepi sull'acqua compie dieci anni: "Grandi aspettative per questa edizione speciale"

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2024 di “Presepi sull’acqua”, la manifestazione che ogni anno accoglie a Crodo migliaia di visitatori. Un’edizione speciale, quella che prenderà il via sabato 7 dicembre: “Quest’anno festeggiamo il decimo anniversario – racconta il sindaco Pasquale Folchi –. Un traguardo importante, per il quale sono previste ben 72 installazioni, dieci in più degli scorsi anni. Abbiamo grandi aspettative e tutto il paese è in fibrillazione”.

Cresce, dunque, il numero dei presepi che, fino al 6 gennaio, abbelliscono le vie del paese e di tutte le sue frazioni in un percorso che porta i visitatori a scoprire angoli nascosti di Crodo, tra fontane, viuzze, antichi lavatoi e non solo. Presepi sull’acqua è “una macchina ormai rodata – spiega il primo cittadino – ma quest’anno abbiamo introdotto alcune innovazioni”. Tra queste, una mappa, sia cartacea che digitale, completamente aggiornata e con una grafica nuova, in modo da renderla ancora più accessibile e facilmente leggibile. Inoltre, l’organizzazione ha deciso di promuovere ancora di più i percorsi pedonali, per incentivare i visitatori a spostarsi a piedi lungo il percorso. Confermate anche le visite guidate sul territorio di Crodo e della Valle Antigorio, in collaborazione con l’ente di gestione delle aree protette dell’Ossola.

Il sindaco Folchi si rivolge poi ai visitatori per dare loro un consiglio importante: “Per evitare situazioni di sovraffollamento è importante informarsi, prima di iniziare la visita, sul percorso da seguire e prenotare per tempo le visite guidate. Spesso i visitatori non conoscono le stradine e i vicoli in cui i presepi sono esposti, e una volta giunti sul posto si trovano in difficoltà: informandosi per tempo, invece, potranno godersi il percorso in tutta tranquillità e ammirare tutte le installazioni”.

Anche quest’anno sono dunque attesi migliaia di visitatori, provenienti non solo da tutta l’Ossola ma anche da fuori. “La speranza – sottolinea il sindaco – è, come sempre, che il meteo sia dalla nostra parte”.

Un ringraziamento, da parte di Folchi, “a tutti coloro che mettono passione ed entusiasmo nella realizzazione dei presepi artigianali: senza di loro tutto questo non sarebbe possibile”.