Proseguono le agitazioni del personale sanitario, in un periodo di forte incertezza sul futuro della sanità pubblica. Un nuovo sciopero nazionale è infatti in programma per la giornata del 13 dicembre, indetto dall’organizzazione sindacale Usb.

Anche l’Asl Vco aderisce allo sciopero; in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia garantirà il funzionamento dei servizi sanitari essenziali.