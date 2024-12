Basket, anticipi per la Findomo Pediacooph24 e la Paracchini Expo Foma

Tornano sul parquet Findomo Pediacooph24 e Paracchini Expo Foma, entrambe questa sera. Domo sarà ospite del Novara Basket in un match complicato visto il valore dell'avversaria, specialmente tra le mura amiche.

E' altresi vero che gli ossolani di coach Fabbri fino ad ora hanno avuto un rendimento migliore in trasferta. "Dobbiamo subito riprenderci i punti persi domenica con Ivrea: c'è tanta voglia di riscatto da parte di tutti noi - ha sottolineato il presidente della Cestistica Nicola Guerra.

La Fulgor invece, che ha vinto quattro delle ultime cinque partite giocate, arrendendosi solamente a Galliate in volata, affronterà Cavagnolo, avversaria che riporta alla mente la serie finale vinta due anni fa per la promozione in C.

"L'obiettivo è chiaro: mantenere inviolato il parquet del Palabagnella. Vogliamo divertirci e divertire chi verrà al palazzetto - il manifesto di coach Paolo Verri. Paracchini Expo Foma che sarà priva dell'infortunato Bellarosa: per il capocannoniere del campionato stop di un mese e mezzo per un problema al ginocchio.