Findomo Pediacooph24 sconfitta da Novara Basket 81-65

Terzo quarto fatale per la Findomo Pediacooph24, che cade 81-65 sul parquet del Novara Basket. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con i ragazzi di Ferrarese avanti di 3 sul 38-35, al rientro dagli spogliatoi è arrivato il break decisivo, con il terzetto formato da Nicola, Vercellino e Martini a trovare la via del canestro con facilità e a propiziare l'allungo che ha deciso la contesa.

Domo ha pagato la serata negativa in attacco di molti dei suoi riferimenti offensivi: il solo Donaddio, autore di 25 punti, non è bastato per consentire ai granata di rimanere nel match. L'ala campana è stato il solo giocatore ad andare in doppia cifra(25 punti). Il ko fa scendere gli ossolani al quinto posto per effetto della classifica avulsa: nell'infrasettimanale di giovedi con Settimo l'obiettivo non può che essere il ritnro al successo.