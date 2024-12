Italia Viva promuove un incontro pubblico sul futuro della sanità nel Vco

Italia Viva Vco e la lista civica Marchionini organizzano un incontro pubblico dedicato alla sanità piemontese, dal titolo “Basta parole, ma fatti concreti: andiamo verso la fine della sanità pubblica nel Vco?”. L’evento si terrà giovedì 12 dicembre alle 21.00 presso il Teatro Sala Foyer di Verbania. Un’occasione per riflettere, confrontarsi e analizzare le sfide cruciali che riguardano il futuro del sistema sanitario nel nostro territorio, con un focus particolare sulla sanità pubblica e le ricadute per i cittadini del Verbano Cusio Ossola. Sarà anche un momento di ascolto e di dialogo per costruire insieme una visione condivisa e sostenibile per il futuro della sanità nel nostro territorio.

“La situazione della sanità nel territorio del Verbano Cusio Ossola sta assumendo contorni decisamente preoccupanti – le parole del senatore Enrico Borghi -. Come denunciato anche nei giorni scorsi da oltre 120 medici del territorio, è il tempo delle scelte coraggiose e della capacità della politica di assumersi le responsabilità adeguate per assicurare ad un territorio così delicato e importante di poter godere dell'esercizio dei diritti fondamentali alla salute.

La sicurezza, la qualità e in alcuni casi addirittura la possibilità delle prestazioni sanitarie sono messe in discussione, e non possiamo lasciar scivolare nel silenzio una situazione così compromessa quanto importante”.

Nel corso dell’incontro intervengono, oltre allo stesso Borghi, Daniela Sbrollini, senatrice di Italia Viva; Vittoria Nallo, consigliera regionale di Italia Viva; Stefano Costa, presidente di Italia Viva Vco; Silvia Marchionini, consigliera comunale di Verbania; dottoressa Adele Sacco, medico e segretaria provinciale di Fimmg. Modera il dibattito Patrich Rabaini.