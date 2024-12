Giubileo del Sacro Cuore: l'indulgenza plenaria concessa nella parrocchia di Calice

In occasione dei 350 anni dalle apparizioni a santa Maria Margherita Alacoque, papa Francesco ha indetto un anno giubilare che, iniziato il 27 dicembre 2023, terminerà il 27 giugno 2025. A Domodossola nella parrocchia di Calice affidata ai Padri Rosminiani, in località Crosiggia c’è la chiesa dedicata al Sacro Cuore. Il parroco don Giuseppe Santoro, rosminiano, ha colto questa opportunità per poter offrire ai parrocchiani e a quanti lo desiderano di lucrare dell’indulgenza plenaria, per cui ha fatto domanda al vescovo Franco Giulio Brambilla, il quale ha inoltrato la richiesta di autorizzazione alla Penitenzeria Apostolica Vaticana che l’ha concessa. Il 30 giugno, giorno della festa patronale, monsignor Fausto Cossalter, vicario generale della diocesi di Novara, ha “aperto” la porta santa e durante la celebrazione eucaristica ha spiegato il senso di questo anno santo e la devozione al Sacro Cuore.

Per aiutare i fedeli e ridestare la devozione al Cuore di Gesù è stato preparato un libretto di preghiere ed ogni primo venerdì del mese alle ore 18.30 ci sarà la celebrazione eucaristica.

I gruppi parrocchiali, le associazioni e i singoli fedeli che desiderano vivere questo Giubileo potranno venire ogni domenica pomeriggio alle ore 16.00 per partecipare ad una celebrazione di preghiera giubilare guidata. Per prenotazioni si può contattare il parroco scrivendo a parrocchiadicalice@gmail.com. Queste le condizioni per ottenere l’indulgenza: confessati e comunicati si reciti un Pater, Ave e Gloria secondo le intenzioni del sommo pontefice.