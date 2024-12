Vigili del fuoco, corso di formazione in ambiente acquatico per i volontari del Vco

La scorsa settimana, nelle giornate tra il 2 e il 6 dicembre, si è svolto al comando provinciale dei vigili del fuoco il corso di Auto Protezione in Ambiente Acquatico (Atp) destinato a vigili volontari dei distaccamenti del Vco. L'attività formativa aveva come finalità la conoscenza di base del rischio acquatico, i rischi connessi all'attività di soccorso tecnico urgente, l'utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale e la capacità di eseguire procedure di base per l'autoprotezione associata ad interventi di soccorso in acqua.

A coordinare le attività in ambiente, nel lago Maggiore, e in aula per le nozioni teoriche, tre istruttori in servizio al comando di Verbania. Al termine delle attività hanno superato gli esami teorici e pratici tutti i discenti, in totale quindici, provenienti dai distaccamenti volontari di Baceno, Cannobio, Omegna, Stresa e Villadossola.