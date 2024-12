Prima Categoria: finisce in parità il big match Virtus Villa - Momo, un terzetto in testa

Finisce con un pareggio l’attesa sfida tra la Virtus Villa prima in classifica e il Momo secondo, un 1-1 che tutto sommato può accontentare i ragazzi di Giampaolo, anche se ora il primo posto non è più solitario, ma in coabitazione con Piedimulera e Gravellona San Pietro. Succede tutto a cavallo della mezzora del primo tempo al “Poscio”: Rossi porta in vantaggio i biancoazzurri con una bella azione personale, ma cinque minuti dopo gli ospiti trovano il pareggio con un preciso colpo di testa. Bella partita e occasioni da ambo le parti, tra cui un palo di Gnonto su punizione, ma risultato che non cambierà più.

Sale dunque in vetta il Piedimulera, che con il suo attacco atomico rimonta e supera un buon Fondotoce. Inizio fulminante per i neroverdi di Sena, che segnano due reti nei primi dieci minuti, con Pinzino e Schirru. I gialloblù accorciano alla mezzora con Elca su rigore, e chiudono il primo tempo sull’1-2. Nella ripresa però gli ossolani cambiano marcia, creano occasioni a ripetizione e solo le belle parate di Boatto tengono a galla i verbanesi, ma alla fine l’estremo difensore ospite deve capitolare tre volte: vanno a segno Alex Squillaci, Vadalà e Lavelli nel finale, finisce 4-2.

Si chiude finalmente la lunga striscia negativa del Gravellona San Pietro, che si lascia così alle spese un mese di novembre da incubo. I ragazzi di Agostini vincono all’inglese in casa del Valduggia, condannandolo all’ultimo posto. Le reti arancionere portano le firme di Sghedoni, tornato a Gravellona dopo una breve parentesi al Fondotoce, e del solito Bionda: finisce 2-0.

Così mister Daniele Agostini: “Finalmente siamo tornati a fornire una prestazione all’altezza, chiudiamo un periodo nero in cui non sono arrivati i risultati per nostro demerito, avevamo partite sulla carta non impossibili ma non abbiamo mai espresso un gioco adeguato. Sono contento per la vittoria contro il Valduggia perché loro sono una buona squadra, a dispetto della posizione che occupano in classifica, forse gli manca una punta per concretizzare le occasioni, ma affrontarli non è di certo facile. Questo dà l’idea di quanto sia equilibrato e difficile questo campionato… Dopo le operazioni sul mercato invernale posso dire che abbiamo completato la rosa, è arrivato Denicola dall’Ornavassese e sono tornati Sghedoni e Calderoni, siamo pronti a giocarcela fino alla fine”.

C’è poi una squadra che attualmente risulta a meno due punti dal trio di testa, ma che deve ancora recuperare una partita: stiamo parlando del Bagnella, che distrugge l’Agrano nel derby omegnese, e vincendo il recupero sarebbe in testa da solo. Il derby finisce con un 6-0 tennistico che non ammette repliche: mattatore del match è Luca Cabrini con una tripletta (uno su rigore), poi una doppietta del nuovo acquisto Audi, e rete di Boscolo. Non poteva iniziare meglio il nuovo mister Giovanni Izzillo, per i granata di Lopardo una batosta preoccupante anche dal punto di vista psicologico.

Vince anche la Cannobiese, sul difficile campo di Varzo. I biancorossi di Pettinaroli rialzano la testa dopo due sconfitte consecutive, per la Varzese di Chiaravallotti nessun punto ma una prestazione all’altezza, contro una squadra di caratura superiore. Decisiva è stata la doppietta di Zanetti per i lacuali, la rete di Antongioli non basta per gli ossolani.

Seconda vittoria in cinque giorni per il Vogogna, che stende il Sizzano 2-0 e lascia al Valduggia l’ultimo posto in graduatoria. Non era facile fare bottino pieno sul campo di Sizzano, che veniva a sua volta da due successi consecutivi, ma i verdi di Castelnuovo segnano subito con Fernandez e resistono alla pressione dei padroni di casa, per poi chiudere i conti nel finale con il rigore di Margaroli.

Risultati:

Bagnella - Agrano 6 - 0; Carpignano - Romagnano 5 - 0; Piedimulera - Fondotoce 4 - 2; Serravallese - Quaronese 1 - 3; Sizzano - Vogogna 0 - 2; Valduggia - Gravellona San Pietro 0 - 2; Varzese - Cannobiese 1 - 2; Virtus Villadossola - Momo 1 - 1

Classifica:

Virtus Villa, Gravellona San Pietro, Piedimulera 24 - Momo, Quaronese 23 - Bagnella 22 - Cannobiese 21 - Carpignano 20 - Sizzano, Romagnano 16 - Serravallese 15 - Fondotoce, Varzese 14 - Agrano, Vogogna 11 - Valduggia 9