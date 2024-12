Promozione, Juve Domo di nuovo al comando solitaria

Non sbaglia un colpo la Juve Domo lontano dal “Curotti”, arrivano tre punti anche dalla trasferta in casa della Dufour Varallo. I sesiani non sono mai un cliente semplice, ma i granata dimostrano solidità e vincono per 2-0 con le reti di Vanzan e Zani nella ripresa.

Così mister Michael Nino: “Oggi davvero una bella partita, solida, abbiamo avuto diverse occasioni già nel primo tempo, complimenti ai ragazzi per l’ottima prova, su un campo che reputo difficilissimo. Sono soddisfatto del momento che stiamo vivendo e del girone di andata, anche se ancora non è concluso, ci aspettano due partite che non sono assolutamente facili perché incontriamo squadre che si devono salvare, e che quindi daranno battaglia. Adesso speriamo di trovare continuità di vittorie anche in casa, vogliamo arrivare alla sosta con altri due successi. A livello di mercato, con l’arrivo di Barantani e Cerutti siamo a posto così, poi come sempre se capitasse l’occasione la valuteremmo, ma sono felice della rosa che ho a disposizione”.

Si scatena l’Omegna nel derby delle pericolanti contro l’Ornavassese. Per i rossoneri un poker che serve per la classifica ma anche per il morale, vista la strada impervia da percorrere per conquistare la salvezza. Il 4-0 finale porta le firme del neo-acquisto Poletti, Pratini, Cataldo e Della Vedova. Partita a senso unico e neri ossolani che ne escono malissimo, e il rosso a mister Adolfo Fusè è il punto esclamativo su una giornata da dimenticare.

Non arriva il primo successo stagionale per il Feriolo di Luca Porcu, fermato sullo 0-0 al “Galli” dagli Orizzonti Canavese. Terzo risultato consecutivo per i gialloblù, ma manca ancora la vittoria che servirebbe per cercare la rimonta salvezza. I lacuali costruiscono alcune buone occasioni, ma rischiano grosso quando gli ospiti segnano nella ripresa: gol prontamente annullato per fuorigioco. Nel finale proteste dei padroni di casa per un possibile rigore per fallo su Hado in piena area, ma l’arbitro sorvola.

Risultati:

Omegna - Ornavassese 4 - 0; Cameri - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 2 - 2; Dufour Varallo - Juventus Domo 0 - 2; Feriolo - Orizzonti Canavese 0 - 0; Ivrea - Union Novara 2 - 0; Montanaro - Città Di Cossato 0 - 0; Virtus Vercelli - Gattinara 2 - 1; Arona - Fulgor Chiavazzese RV 1 - 2

Classifica:

Juve Domo 29 - Ivrea 28 - Città Di Cossato 27 - Fulgor Chiavazzese RV, Virtus Vercelli 24 - Arona, Gattinara 22 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 19 - Cameri, Dufour Varallo 18 - Orizzonti Canavese 15 - Montanaro 13 - Union Novara, Omegna 10 - Feriolo 6 - Ornavassese 4