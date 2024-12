Cuore di pietra: gli scatti d’artista di Max Stringara a Palazzo Mellerio

Giovedì 12 dicembre 2024, alle 21:00, a Palazzo Mellerio di Domodossola si terrà la proiezione delle fotografie realizzate dal fotografo ossolano Massimo Stringara dedicate al progetto “Cuore di Pietra”. L’evento “Scatti d’artista” offrirà un'anteprima delle opere realizzate da 19 artisti del Verbano Cusio Ossola per il progetto “Cuore di Pietra”, che celebra l'arte e la solidarietà.

Durante la serata, saranno presentate immagini che ritraggono gli artisti coinvolti e particolari delle loro opere, permettendo al pubblico di immergersi nel loro mondo creativo. Inoltre, Massimo Stringara ha realizzato un Calendario 2025 che include fotografie dedicate agli artisti nel loro ambiente, insieme a dettagli delle opere donate al Kiwanis Club Domodossola per il progetto Cuore di Pietra.

Il calendario sarà disponibile durante i mercatini di Natale a Domodossola, che si svolgeranno il 14 e il 15 dicembre. In questa occasione, il Kiwanis allestirà il suo stand natalizio per raccogliere donazioni a favore delle sue attività di beneficenza. Le opere del progetto “Cuore di Pietra” saranno esposte a Palazzo San Francesco nel marzo 2025, con l'obiettivo di raccogliere fondi per il progetto “Sbulliziamoci” e altre iniziative a sostegno del benessere dell'infanzia e dell'adolescenza.

Al progetto hanno aderito le artiste e gli artisti: Giulio Adobati, Mariangela Alessi, Sergio Bertinotti, Renzo Foglietta, Paolo Giacomello, Michela Mirici Cappa, Ornella Pelfini, Gianluca Ripepi, Michele Scaciga, Federico Spinozzi, Paolo Stefanelli, Giorgio Stefanetta, Fernanda Taddei, Angelo Igino Torrielli, Cristiaan Veldman e Gianni Villa, oltre agli eredi di Carlo Bossone, Alessandro Giozza e Peppino Stefanoni.

Il progetto “Cuore di Pietra” è promosso dal Kiwanis Club Domodossola il sostegno del Gruppo Tosco Marmi - Palissandro Marmi. Grazie per l’attenzione e lo spazio che potrete dare sulle vostre testate all’iniziativa. Per ulteriori informazioni e per scoprire come supportare il progetto, vi invitiamo a contattarci: cuoredipietrakiwanis@gmail.com