"Di Donne e di Montagna": Gran Finale della Rassegna a Villette

La rassegna "Di Donne e di Montagna", che ha già visto importanti appuntamenti con la scrittrice Valeria Tron dalla Val Germanasca e Irene Borgna dalla Valle Gesso, giunge al suo emozionante finale. Sabato 14 dicembre 2024, la suggestiva Sala Consiliare di Villette ospiterà l’ultimo incontro, una giornata ricca di cultura, emozione e riflessioni sul legame tra le donne, le montagne e la creatività.

L’appuntamento inizierà alle ore 16:30 con Cinzia Dutto, scrittrice della Valle Stura, che presenterà il suo libro "La tua stagione". Una narrazione intensa e profonda che intreccia il fascino delle terre alte con percorsi di crescita personale, un’opportunità imperdibile per chi vive in montagna o per chi è affascinato dalle storie che nascono tra le vette.

Alle 17:30, il Municipio diventerà il teatro di un momento comunitario molto atteso: la presentazione dei loghi pervenuti al concorso dedicato alla creazione del logo del Museo "La Cà di Feman dala Piazza". La giuria, durante la cerimonia, annuncerà il vincitore del concorso, che riceverà un premio in denaro di 500 euro, e gli altri finalisti. Un’occasione speciale per celebrare l'arte e la cultura locale.

L’evento si concluderà presso la struttura museale con un momento conviviale, durante il quale sarà possibile sostenere la candidatura della Valle Cannobina come "Luogo del Cuore" del FAI, un’iniziativa importante per valorizzare un patrimonio naturale e culturale unico.

Le attività della giornata sono promosse dalla Pro Loco e dal Comune di Villette, in collaborazione con il CAI Sezione Valle Vigezzo APS ETS, in occasione del 50° anniversario della sua fondazione, con il supporto di Fondazioni ed Enti locali. Per ulteriori dettagli sull'evento, è possibile visitare il sito ufficiale www.provillette.it o contattare la Pro Loco di Villette via Whatsapp al numero +39 3716426846.